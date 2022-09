E' tutto pronto a Lesa per la Cena col bianco di sabato

Sabato 10 settembre a Lesa torna la Cena col bianco per beneficenza: si raccolgono fondi per la Caritas parrocchiale.

C’è attesa in paese per la “Cena col bianco”, che si terrà sabato 10 settembre alle 20. Per partecipare all’iniziativa è richiesto il bianco totale sia per l’abbigliamento che per tovaglie e servizi da tavola. L’organizzatore Silvio Bruni, invitando la popolazione, ricorda che il ricavato della cena verrà devoluto alla Cartitas Parocchiale di Lesa e Belgirate. Info e iscrizioni al numero di Bruno 393 8855733 o alla mail: aps.che.bolle@gmail.com.

Fotografia di copertina d'archivio.