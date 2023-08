Ediliza scolastica: in piena attività i cantieri al liceo Fermi di Arona

I mesi estivi sono stati contrassegnati da una intensa attività da parte del Settore Edilizia scolastica della Provincia di Novara, impegnato nell’avvio dei primi cantieri legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza nelle Scuole secondarie di secondo grado del Novarese, interventi che complessivamente ammontano a 28,8 milioni di euro.

I cantieri al liceo Fermi

"Alcuni di questi – evidenzia il consigliere delegato Andrea Crivelli – sono in corso di esecuzione, altri ancora sono oggetto di gare d’appalto che saranno concluse entro il prossimo mese di settembre".

In particolare, sono in piena attività i due cantieri al Liceo “Fermi” di Arona. Il primo, finanziato dal Pnrr per un quadro economico di circa 900.000 euro, riguarda la sostituzione dei controsoffitti delle aule e dei corridoi, il completamento o prolungamento di alcune pareti in cartongesso, interventi sugli impianti di illuminazione; è in via di completamento anche l’installazione degli impianti di rivelazione ed allarme incendio, tra cui quelli della palestra e dei magazzini al piano interrato. Al momento l’importo delle lavorazioni eseguite è di circa la metà rispetto a quelle previste complessivamente in appalto.

Il secondo – che è portato avanti contestualmente con fondi propri della Provincia di Novara per altri 600.000 euro circa – comprende lavorazioni analoghe in altre aree dell’Istituto e al momento le opere sono già completate per oltre la metà del valore d’appalto.

Le aule temporanee

Per fine agosto è invece prevista l’installazione delle aule modulari temporanee, delle quali sono in corso gli allacci provvisori. "Sommati agli interventi già finanziati e appaltati per restituire alla didattica gli spazi della biblioteca e dell’aula magna per ulteriori 500.000 euro – conclude il consigliere – significa che su Arona stiamo investendo circa due milioni di euro, dei quali oltre la metà con fondi propri della Provincia: un investimento significativo su quel territorio grazie all’attenzione e alla sinergia con la collega Monia Mazza, delegata al Bilancio".