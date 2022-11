Eduscopio 2022 Novara: la classifica delle migliori scuole in città e provincia

Quali sono le migliori scuole superiori di Novara e provincia? La risposta ce la fornisce la nuova edizione 2022 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Eduscopio 2022

Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media diventando un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale con 11,6 milioni di pagine consultate.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Come si valutano le scuole

Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,).

Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).

La migliore scuola del novarese è..

Il liceo scientifico Antonelli di Novara con 82.24 di indice FGA!

Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria

LICEO CLASSICO TOP 3

Carlo Alberto, Novara, 80.66 (indice FGA)

Enrico Fermi, Arona, 76.07

Don Bosco 71.29

LICEO SCIENTIFICO

Antonelli, Novara, 82.24

Enrico Fermi, Arona, 75.68

Galileo Galilei, Borgomanero, 75.68

LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE

Antonelli, Novara, 80.36

Galileo Galilei, Borgomanero, 73.06

Carlo Alberto, Novara, 67.88

SCIENZE UMANE

Bellini, Novara, 59.14

Galileo Galilei, Novara, 54.71

LICEO LINGUISTICO

Galileo Galilei, Gozzano, 70.13

Carlo Alberto, Novara, 66.31

ARTISTICO

Felice Casorati, Novara, 60.28

TECNICO-ECONOMICO

Leonardo Da Vinci, Borgomanero, 60.27

Enrico Fermi, Arona, 52.19

Mosotti, Novara, 51.27

TECNICO-TECNOLOGICO

Omar, Novara, 58.58

Fauser, Novara, 52.65

Nervi, Novara 51.64

Scuole che meglio preparano al mondo del lavoro

TECNICO-ECONOMICO

Fermi, Arona, 64.35

Mosotti, Novara, 62.02

Pascal, Novara, 61.98

TECNICO-TECNOLOGICO

Omar, Novara, 77.27

Leonardo Da Vinci, Borgomanero, 71.01

Fauser, Novara, 63.98

ISTITUTI PROFESSIONALI

Giuseppe Ravizza, Novara, 58.87

Bonfantini, Lesa, 43.63

ISTITUTO PROFESSIONALE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO

Bellini (Is Nervi), Novara, 60.52