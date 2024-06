Elezioni Oleggio Castello, Pajaro: "Sconfitti con onore"

Il candidato sindaco Gianluca Pajaro commenta la sconfitta: a Oleggio Castello è stato infatti riconfermato Marco Cairo.

"Abbiamo perso, questo è un dato oggettivo. Sconfitti. Sì, è la parola corretta, ma certamente sconfitti con onore. Non è finita come speravamo, ma le competizioni elettorali, come quelle sportive, si vincono e si perdono. Si deve accettare il responso con dignità, a testa alta. Si impara anche dalle sconfitte, anzi soprattutto da queste ultime! Bisogna prendere spunto da esse per continuare a lavorare, sempre di più, con determinazione e con convinzione. È necessario continuare a impegnarsi, perché in gioco c'è il benessere di tutti i cittadini, che dovrebbe essere, e qui il condizionale è d'obbligo, sempre al primo posto nelle priorità di un'amministrazione comunale.

La nostra candidatura ci ha dato l'opportunità e il privilegio di venire a conoscenza dei molteplici problemi e delle difficoltà di questo piccolo paese, ci ha permesso di poter parlare ogni giorno coi compaesani e di ascoltare le necessità di ognuno. La coerenza e la trasparenza sono state, sono e saranno sempre il nostro ritornello preferito.

Un grazie di vero cuore a tutti gli elettori che ci hanno sostenuto: chi ci ha scelto, lo ha fatto con coscienza, ha creduto nelle nostre proposte e ci ha votato pur senza aver ricevuto promesse di vantaggi personali e di dubbia liceità, ci ha votato con la massima libertà di espressione, senza essere pilotati dalla mani di burattinai che impartivano loro delle direttive precise, ci ha sostenuto sulla base delle proposte avanzate nel nostro programma e non solo per simpatia, per amicizia o per parentela. L'aria nuova si respira, si avverte, è fresca, è pulita: quest'aria continuerà ad aleggiare in paese per dare forza alle nostre idee e a quelle di chi ci ha appoggiato.

Faremo ciò che è in nostro potere per vigilare su questa piccola, ma stupenda realtà : non vogliamo assolutamente che sia deturpata in maniera irrimediabile".