Emanuele Ignoti: nuovo Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl Novara

Dal 9 ottobre 2023 assumerà l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, il dott. Emanuele Ignoti.

Emanuele Ignoti

E’ laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania dove ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; abilitato alla professione di Medico Chirurgo ed è iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Siracusa dal 1992.

Ha avviato la carriera professionale presso il Servizio delle Dipendenze dell’Asl di Collegno prima e di Moncalieri successivamente.

Da ventiquattro anni è in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Novara prima nel Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal 2000 ad oggi presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione che gli ha consentito di acquisire professionalità, come Dirigente Medico ricoprendo incarichi di Alta Specializzazione nel settore delle acque potabili e di Struttura Semplice nell’ambito della Sorveglianza e Controllo degli Alimenti.

Dal 2022 ha ricoperto l’incarico di sostituto del Direttore e dal 2023 l’incarico di facente funzione di Direttore del S.I.A.N.

Ha sviluppato molteplici progetti in collaborazione con i diversi Servizi dell’Asl e Istituzioni ed Enti promuovendo la cultura della prevenzione e della promozione della salute, in particolare nell’ambito delle misure messe in atto per la salubrità degli alimenti e delle acque potabili.

Ha partecipato a tavoli di lavoro e progetti regionali nell’ambito della tutela alimentare e a corsi di formazione, anche in qualità di relatore orientati allo sviluppo di capacità progettuali, organizzative, gestionali, di comunicazione e relazionali.