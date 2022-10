L'invasione russa dell'Ucraina continua ad avere ripercussioni su diversi settori economici e produttivi dell'Europa: Coldiretti Novara e Vco chiede che il settore agroalimentare non sia merce di scambio nei contenziosi politici ed economici tra gli Stati come l'embargo in Russia dei prodotti europei imposto da Putin come vendetta delle sanzioni per la guerra.

Embargo in Russia dei prodotti europei, l'appello di Coldiretti Novara e Vco

La guerra alle porte dell'Europa che da febbraio sta creando non poche preoccupazioni, con l'escalation delle ultime settimane, sta determinando anche tutta una serie di conseguenze nei settori produttivi ed economici occidentali. A farlo presente è la voce del presidente e del direttore di Coldiretti Novara e Vco, Sara Baudo e Luciano Salvadori. La Russia è infatti un importante sbocco commerciale anche per le aziende agricole, ma dal 2014 (anno in cui gli scontri tra Russia e l'Ucraina iniziarono per i famosi territori contesi tra le due realtà), la situazione è difficoltosa. Il decreto emanato nel 2014 da Vladimir Putin come conseguenza delle sanzioni occidentali per l'invasione della Crimea vieta infatti l'importazione di prodotti agricoli dall'Occidente.

L'intervento di Baudo e Salvadori