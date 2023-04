Emergenza Idrica: per 36 comuni novaresi stop all'uso dell'acqua potabile

Ieri, mercoledì 26 aprile, è stato organizzato un incontro dal prefetto Francesco Garsia con gli amministratori locali del medio novarese e della zona dei laghi e Daniele Barbone, amministratore delegato di Acqua Novara e Vco sulla tematica dell'emergenza idrica.

Le criticità

Sono ben 36 i comuni in cui la falda acquifera è già al livello di guardia e dove, nelle prossime settimane, saranno necessarie limitazioni sull'utilizzo dell'acqua potabile.

"Limitando l’utilizzo dell'acqua possiamo garantire una maggiore efficacia della rete idropotabile" ha detto Barbone.

Nei 36 comuni interessati quindi saranno emesse ordinanza che vieteranno l'utilizzo dell'acqua potabile per scopi non domestici, come irrigare orti e giardini, riempire piscine private, laghetti e fontane e lavare auto e mezzi privati.

L'elenco dei comuni con limitazioni all'uso dell'acqua

1 Agrate Conturbia

2 Ameno

3 Armeno

4 Arona

5 Boca

6 Bogogno

7 Bolzano Novarese

8 Borgomanero

9 Briga Novarese

10 Castelletto Sopra Ticino

11 Cavallirio

12 Colazza

13 Cressa

14 Cureggio

15 Fontaneto D'agogna

16 Gargallo

17 Gattico - Veruno

18 Gozzano

19 Invorio

20 Lesa

21 Maggiora

22 Massino Visconti

23 Meina

24 Miasino

25 Nebbiuno

26 Oleggio

27 Oleggio Castello

28 Orta

29 Paruzzaro

30 Pella

31 Pettenasco

32 Pisano

33 Pogno

34 San Maurizio D'opaglio

35 Soriso

36 Suno