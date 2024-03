Esoterismo e magia nel nuovo libro di Raffaella Mucci: il 14 marzo ad Arona

Il 14 marzo alle ore 18.00 Raffaella Mucci presenterà presso la biblioteca civica di Arona il suo nuovo romanzo: Streghe moderne, un romanzo che evoca atmosfere magiche e misteriose, ambientato in luoghi che i lettori possono riconoscere, ma che non guarderanno più con gli stessi occhi.

Il testo

Non a caso, l’autrice, per le sue storie, trae spunto dalla realtà e dall’ ambiente che la circonda con particolare attenzione al tema della donna nella società, ai misteri dell’universo e dell’animo umano e alle domande che ognuno di noi si pone almeno una volta nella vita.

Raffaella Mucci vive ad Arona, è articolista e blogger, fa parte di Aifb (Associazione Italiana Food-blogger) e dell’Associazione cuochi. Scrive post e articoli per il suo blog L’angolo di Raf.

Nel 2020 ha imparato le principali tecniche narrative con un ciclo di lezioni individuali tenute dallo scrittore Piergiorgio Pulixi. Scrive anche racconti e, dopo la premiazione al Salone del Libro di Torino, nel 2022, è risultata finalista in altri tre concorsi nel 2023.