Esposizione al Radon, sono 37 i Comuni piemontesi esposti al gas radioattivo: l'incontro con Arpa e Regione

È programmato per sabato 26 maggio l’incontro di Arpa e Regione, durante il quale sarà presentata la nuova mappa di esposizione al gas radioattivo Radon.

L’incontro con Arpa e Regione sull'esposizione al gas radioattivo



Sarà il prossimo 26 maggio l’incontro organizzato da Regione Piemonte e Arpa alla Sala polifunzionale di Arpa Piemonte di Torino, dalle 9 alle alle 13. L’incontro, cui si potrà partecipare sia in presenza che in streaming, permetterà di illustrare la nuova mappa di esposizione al radon in Piemonte, realizzata da ARPA Piemonte e ufficializzata dalla Regione Piemonte lo scorso 25 novembre 2022. Ad oggi sono 37 i comuni piemontesi dove l’esposizione al radon è significativamente maggiore della media e dove è necessario un’attuazione immediata delle politiche di prevenzione dall’esposizione di questo gas radioattivo. Durante l’incontro ISS, ISIN e INAIL illustreranno il rischio del radon e l’ARPA presenterà la nuova mappa, discutendo dei prossimi interventi e programmi di prevenzione.

Il programma del seminario

L’incontro partirà alle ore 9, quando i direttori dei dipartimenti regionali Ambiente, Energia e Territorio, Sanità e Welfare Stefania Crotta e Mario Minola, assieme a Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte, partiranno con i saluti e la presentazione del seminario. Successivamente interverranno vari tecnici degli enti nazionali e dell’Arpa, i quali illustreranno varie presentazioni sul radon a partire dal rischio sanitario fino ad arrivare alle iniziative promosse dalla Regione nelle aree prioritarie.

Per partecipare al seminario iscrizioni entro il 23 maggio

La partecipazione all’evento è gratuita, tuttavia per poter partecipare in presenza occorre registrarsi qui. Il termine ultimo per la registrazione è il 23 maggio, salvo esaurimento posti (90 disponibili). Coloro che vorranno partecipare online potranno accedere al link apposito. Gli attestati di partecipazione saranno consegnati solo a chi parteciperà in presenza.