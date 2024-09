Eugenio Corti in pensione dopo 29 anni in servizio al comune di Lesa

Dopo 29 anni di servizio come operaio nel comune di Lesa è andato in pensione Eugenio Corti.

I ringraziamenti

Nei 29 anni da dipendente del Comune e poi dell'Unione, a Lesa ha visto succedersi 5 Sindaci con le rispettive amministrazioni: da Gianni Lucini, a Letizia Romerio Bonazzi, a Roberto Grignoli, ad Aloma Rezzaro fino a giungere ai giorni d'oggi con Luca Bona.

"Gran lavoratore - commentano dall'amministrazione - molto apprezzato per la sua versatilità nel ricoprire diverse mansioni nell'ambito del lavoro manuale. Di sicuro in paese lo vedremo ancora impegnato nel volontariato a cui da anni si dedica e più in generale come da lui affermato: "Quando ci sarà bisogno di dare una mano...". Buona pensione Eugenio".