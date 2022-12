Eventi natalizi a Borgo Ticino: ecco il programma completo

Eventi natalizi a Borgo Ticino: il Comune, le associazioni e la parrocchia presentano il programma completo delle iniziative, il primo evento è stato ieri, sabato 3 dicembre.

Ecco il programma degli eventi natalizi

Il Comune di Borgo Ticino ha presentato nei giorni scorsi il programma degli eventi natalizi, con la rassegna dal titolo "Feste insieme". Dopo la donazione del sangue in compagnia dei volontari Avis, seguita dall'incontro con l'autore in biblioteca, entrambe iniziative organizzate sabato 3 dicembre, la rassegna proseguirà con eventi a partire da giovedì 8 dicembre.

Gli eventi dall'8 al 20 dicembre

Giovedì 8 dicembre sarà quindi la volta del pranzo sociale del gruppo Alpini di Borgo Ticino alle 12.30 presso il circolo di via Vittorio Emanuele II (la prenotazione è obbligatoria). Lo stesso giorno, dalle 8 alle 13 spazio al mercato comunale in piazza Martiri. Il 17 dicembre via dunque alla festa "Aria di Natale" alla scuola dell'infanzia Zanotti a partire dalle 14 (evento riservato agli alunni e alle famiglie dell'istituto). Il 18 dicembre arriva dunque il tempo della manifestazione Il Bazar di Babbo Natale, con la Pro loco Borgo Ticino. L'appuntamento è alle 14.30 in sala Don Franco Boniperti. Infine il 20 dicembre spazio alla Festa dei genitori della Scuola primaria di via Gagnago (evento riservato alle famiglie frequentanti la scuola).

Tanti eventi civili e religiosi

Il 23 dicembre sarà organizzato l'evento "Ortofrutticoltura familiare", in compagnia della Pro loco del paese nella sala Don Franco Boniperti. Il 24 dicembre Babbo Natale attraverserà le vie del borgo a partire dalle 14.30 a bordo del suo carro. Il 24 dicembre sarà la volta della messa di Natale alle 23.30 nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta. Il 25 dicembre la solenne messa di Natale sarà celebrata dalle 8 alle 11.30 nella chiesa parrocchiale e alle 9.30 nella chiesa della frazione di Gagnago. Il 29 e 30 dicembre e il 5 gennaio spazio ai giochi gonfiabili per bambini e bambine nel pomeriggio nell'area del parco del Volontariato di via Papa Giovanni XXIII. Infine il 6 gennaio la messa dell'Epifania inizierà alle 11 nella chiesa parrocchiale , mentre alle 14.30 via alla benedizione ai bambini a partire dalle 14.30 nella chiesa parrocchiale.