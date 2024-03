Ex casa di riposo Arona: per Gusmeroli diverrà un parcheggio multipiano

Il candidato sindaco Alberto Gusmeroli apre un focus su piazzale Nazario Sauro e l'idea di costruirvi un parcheggio abbattendo lo stabile della ex casa di riposo.

Ex casa di riposo: i progetti di Gusmeroli

"Piazza Nazario Sauro, ove insiste l’attuale parcheggio sempre pieno, è un’area ovviamente già di proprietà del Comune. La vecchia Pesa pubblica è anch’essa di proprietà del Comune e la Sovrintendenza ha già dato la l’autorizzazione all’abbattimento. La ex casa di riposo è di proprietà dell’Azienda Territoriale sulla casa ma pochi sanno che, all’interno della recinzione della medesima, verso la piazza Nazario Sauro, il Comune è già proprietario di ulteriori 700 mq di terreno.

Lo stabile della ex Casa di riposo è già andato all’asta due volte, senza buon esito, per cui oggi chiunque fosse interessato può trattare direttamente per l’acquisto, offrendo l’ultimo valore d’asta.

Parliamo di un prezzo abbastanza contenuto per un privato, considerando sia i metri in pianta, che i volumi dell’edificio.

Attualmente ci sono due società di costruzione interessate all’acquisto dell’area, ad abbattere l’edificio e fare un progetto, in accordo con il Comune. Detto progetto prevederebbe la realizzazione di posti auto al piano interrato, da vendere ai residenti della zona (comprendendo i 700 metri del Comune, la ex pesa pubblica e l’area di piazza Nazario Sauro), mentre l’area soprastante resterebbe del Comune adibita a parcheggio pubblico".

I vantaggi dell'opera secondo Gusmeroli

"I residenti di corso Liberazione, via Trieste, via Roma, via bertarelli, via Martiri e, dall’atra parte la passerella, quelli di via Torino e via Mazzini, potrebbero acquistare posti auto interrati e ritirare le auto che attualmente parcheggiano in strada, perché hanno garage costruiti negli anni ‘70 ‘80 per auto molto più piccole che non ospitano le attuali, più larghe rispetto a quelle del passato.(da quando ne abbiamo parlato solo al gazebo sono venute una ventina di interessati).

I parcheggi “liberati” in quella zona (corso Liberazione, via Trieste, via Roma) avvantaggeranno i residenti ma soprattutto i negozi ivi ubicati che in questo momento soffrono per scarsità di parcheggi per i loro clienti.

Vantaggi in generale per la città, perché in una zona centrale di Arona avremmo sino a 200 parcheggi (dipende dal progetto), risolvendo tante problematiche sia ai cittadini, che a negozianti e turisti, con una riqualificazione della zona".

Le critiche agli avversari

"L’ex casa riposo è inclusa nei programmi degli altri due candidati che vogliono che il comune la compri e la ristrutturi costruendo piccoli appartamenti in Co-Housing da assegnare, generalmente sulla base dell’Isee, a persone in difficoltà o a persone meno giovani, che potrebbero abitarvi godendo di parti comuni in coabitazione.

La proposta degli avversari prevede un forte svantaggio per la città e non ha concretezza di realizzazione a causa di costi elevati che il comune non è in grado di sostenere. La città perderebbe l’ultima l’occasione di costruire un parcheggio multipiano, ovviamente interrato, in centro, che risolverebbe problemi a residenti e negozianti di quella zona. Mentre il progetto di parcheggio interrato è concretamente realizzabile perché una buona parte dell’area è già del comune, sia soprastante che sottostante, e non prevede esborso di denaro per l’Ente, viceversa l’acquisto della ex casa di riposo per il comune prevede un costo iniziale per l’acquisto pari a 800.000/1.000.000 di euro oltre a circa 1.800/2.000 € al mq per la ristrutturazione visto che la ex casa di riposo all’interno è stata completamente vandalizzata. Pertanto l’ammontare complessivo dell’opera, potrebbe superare i 4 milioni di euro per la costruzione di 20/25 appartamenti massimo, soldi di cui il comune non dispone, obbligherebbe l’ente a fare un mutuo, con quasi nulle possibilità di rimborso perché gli interessi pesano sulla “parte corrente” del bilancio"