Ex Dirigente del Fermi replica ad Amato: "Ma di quale risanamento parla?

Avevamo dato notizia nei giorni scorsi dell'addio del Preside Giuseppe Amato al Fermi e della sua riconferma alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII LEGGI QUI.

Arriva ora una replica da parte di Marta Bollini, dirigente dell'Istituto Fermi prima di Amato.

La replica

"Scrivo in merito all’articolo ‘Giuseppe Amato non è più preside del Fermi di Arona’, pubblicato in data 25 agosto 2024.

Nell’a.s. 2020/2021 sono stata dirigente scolastica dell’istituto Fermi di Arona, diretto in seguito dal preside Amato; è quindi con una certa sorpresa che ho letto le parole con cui egli afferma, nel comprensibile intento di sottolineare il raggiungimento degli obiettivi lavorativi, di aver provveduto al - cito testualmente - risanamento del bilancio della scuola.

In un’ottica di obiettività preme chiarire che il bilancio dell’I.I.S. Fermi, all’atto del passaggio di consegne tra i dirigenti scolastici al termine dell’a.s. 2020/2021, non presentava alcuna necessità di ‘risanamento’, com’è testimoniato da formale atto documentale firmato da entrambi i presidi.

Anche il successivo passaggio di consegne tra i direttori amministrativi ha confermato la regolarità contabile e la trasparenza della gestione della Dirigenza e degli Uffici.

È quindi con rammarico che ho letto parole che adombrano sospetti di mala gestio della precedente Amministrazione di cui, al contrario, non è mai stata evidenziata alcuna irregolarità e per la quale è sempre stato ottenuto parere di correttezza dagli Organi competenti di controllo.

Per vero, anche in riferimento alla ristrutturazione dell’edificio, andrebbe precisato che, per la maggior parte, si tratta di una mera attuazione di progetti già richiesti dalle precedenti Dirigenze, concordati e successivamente avviati grazie agli interventi dell’Ente proprietario, cioè la Provincia di Novara.

In un’istituzione scolastica i meriti non sono mai individuali, ma si condividono con tutti coloro che operano al raggiungimento di quei citati obiettivi e che costituiscono il risultato di un’azione congiunta, solidale e collaborativa.

L’Istituto Fermi è, da moltissimo tempo, una straordinaria realtà educativa e formativa in cui docenti, personale ATA, studenti e famiglie collaborano per mantenere un dialogo educativo che garantisca un solido corredo di conoscenze e competenze, accomunate dalla libertà di espressione e dallo sviluppo del pensiero critico, utili ad affrontare il percorso universitario, gli sviluppi lavorativi e, più in generale, la vita. È opportuno riconoscerlo, al netto dell’operato dei dirigenti che vanno e vengono".