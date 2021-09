Ex pulmino del Cisas ceduto al Basking Team

Ex pulmino utilizzato dagli operatori del Cisas è stato affidato ora in comodato gratuito al Basking Team.

Il mezzo sarà riutilizzato

E’ tornato a nuova vita il furgone utilizzato fino a poco tempo fa dagli operatori del Cisas, Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali, e attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Il mezzo dopo tanti anni necessitava di essere sostituito. Ma prima della rottamazione il furgone potrà essere utilizzato ancora a lungo per fare del bene.

L'operazione è stata avviata dal sindaco di Castelletto

"Con il Cisas - spiega il sindaco Massimo Stilo - avevamo stabilito di sostituire quel mezzo. Dal momento che risultava intestato al nostro Comune (quando è stato acquistato eravamo capofila del consorzio) ci è stato chiesto se non potessimo trovare un altro utilizzo per il furgone. E così abbiamo pensato a una delle poche associazioni che sul territorio si occupa di persone con disabilità e che effettua frequenti trasporti per brevi tragitti sul territorio. Così ci siamo rivolti al Basking Team e al suo vicepresidente Vincenzo Schiattarella. Avevano necessità di effettuare frequentemente piccoli spostamenti e un mezzo come quello faceva proprio al caso loro. Ovviamente ci siamo accertati che le condizioni del furgone fossero ancora buone e abbiamo quindi predisposto il passaggio di proprietà con un’apposita convenzione".

I termini della convenzione

Il mezzo è stato consegnato ufficialmente all’associazione lo scorso 11 agosto. La convenzione prevede un comodato d’uso gratuito per il pulmino. A carico dell’associazione restano le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di carburante. Il Comune pagherà invece per l’assicurazione e le tasse di proprietà.