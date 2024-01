Fabio Lagiannella, titolare della Libreria Mondadori Arona, vince “l'Oscar” di libraio dell’anno

È Fabio Lagiannella il libraio dell'anno. Il libraio titolare della libreria Mondadori di Arona riceverà il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri giunto alla diciottesima edizione.

Il premio

La consegna del riconoscimento avverrà venerdì 26 gennaio durante il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri che torna, per la 41esima edizione, nel tradizionale appuntamento di quattro giornate (dal 24 al 27 gennaio) nella storica Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

La storia

Fabio Lagiannella inizia a lavorare a Lecco in una delle librerie del padre, per poi nel 2008 rilevare a Novara la storica libreria “La Casa del Libro” della famiglia Lazzarelli. Nel 2010 una seconda libreria sempre a Novara “La Talpa”. Nel 2012 le librerie del gruppo diventano tre: Fabio Lagiannella ne apre una a Vercelli e lo fa sempre con la stessa idea, affidare tutto a una squadra di librai competenti. Entreranno a far parte della società Mi-NO, così si chiama la società a cui fanno capo le librerie, la libreria “Biblos di Gallarate” e nel 2019 anche Assolibro Imperia. Dopo la pandemia del Covid si aggiungono quelle di Somma Lombardo, Borgomanero, Arona e Merate. Sono nove, più il chiosco dei libri di Genova nato dalla costola del progetto social Raccontati (https://raccontati.net/). Dieci librerie, sessanta librai e ogni libraio è una storia, un'iniziativa, una competenza. Tutte imperniate, costruite, animate dall'idea che a fare le librerie non siano i libri e neppure le librerie in sé, ma i librai.

Il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai coinvolge editori e librai italiani e internazionali, è organizzato con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Librai Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura. (https://www.scuolalibraiuem.it/)

Il premio per Librai Luciano e Silvana Mauri giunto alla diciottesima edizione viene assegnato al libraio che si distingue per l'impegno e la dedizione nel diffondere la cultura e il prodotto libro non solo con la vendita ma anche con l'intensa attività di presentazioni e di messa in relazioni tra i diversi attori del mondo della cultura.