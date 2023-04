Fausto Bertinotti a Varallo Pombia: "Antifascismo è unica religione civile dell'Italia"- VIDEO

Fausto Bertinotti è stato ospite questo pomeriggio di Varallo Pombia, il paese che gli ha conferito nel 2006 la cittadinanza onoraria e nel quale ha vissuto a lungo. Ecco che cosa ha detto ai varalpombiesi.

Bertinotti ospite nella sua Varallo Pombia

Quest'oggi, sabato 22 aprile, l'ex presidente della Camera ed ex segretario di Rifondazione Comunista è stato ospite di Varallo Pombia. Nell'aula magna della scuola secondaria del paese Bertinotti è stato ospite di un incontro organizzato dall'assessorato alla cultura e ha potuto discorrere di molte questioni di attualità e del suo legame con Varallo Pombia, il paese nel quale ha vissuto a lungo negli anni della sua infanzia e che gli ha concesso la cittadinanza onoraria.

"L'antifascismo è l'unica religione civile dell'Italia. Ricostruiamo partendo da qui"

Numerose le questioni di forte attualità sulle quali è intervenuto Bertinotti. Dall'importanza della libertà abbinata all'uguaglianza al valore dell'educazione civica, fino alle recenti polemiche scatenate da alcuni interventi delle più alte cariche dello Stato e del Governo. E un intervento in particolare è sembrato diretto in modo specifico alle esternazioni dell'attuale presidente del Senato La Russa sulla natura della Costituzione repubblicana. "Questa operazione di voler considerare fascismo e antifascismo al passato - ha detto - è molto insidiosa. Perché l'antifascismo è l'unica religione civile del nostro Paese e come tale va coltivata. Trovo intollerabile che delle cariche che rappresentano la Repubblica non esprimano questa civile religione. Non si può".

Il punto sulla guerra

Alcune domande da parte del pubblico hanno riguardato anche l'attuale situazione geopolitica e la crisi in Ucraina. "Viviamo in un mondo in cui un signore in un secondo guadagna quanto un suo dipendente in dodici anni - ha detto Bertinotti - bisogna chiedersi se questo tipo di disuguaglianze è compatibile con la ricerca della giustizia sociale e allo stesso modo della pace. Le guerre scaturiscono dalla impossibilità di trovare soluzioni da parte della politica. C'è una nuova tendenza al nazionalismo, tutti tendono a chiudersi nel proprio recinto e si riscopre l'idea imperiale. Se vuoi riaffermare l'Europa devi ridisegnare l'alleanza tra i popoli con una costituzione europea".