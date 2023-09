Festa dello sport a Castelletto con consegna di un pulmino

Il momento probabilmente più atteso di tutta la manifestazione è stato quello della consegna delle chiavi del pulmino attrezzato anche per il trasporto delle persone diversamente abili all’associazione Basking Team e dell’inaugurazione del campo da basket mobile montato nel piazzale della palestra.

Le parole del sindaco

«Siamo qui oggi - ha detto il sindaco Massimo Stilo - per presentare il risultato di un lavoro di squadra con il quale ci auguriamo di aver dimostrato la nostra attenzione nei confronti delle opportunità contenute nei bandi regionali e la nostra sensibilità verso le categorie più fragili».

E’ grazie al “fondo per l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’organizzazione dei servizi in ambito sportivo”, promosso dalla Regione, che Castelletto è riuscita ad aggiudicarsi un contributo di circa 50 mila euro per finanziare il progetto intitolato “Sport per tutti”. Con questi soldi sono stati acquistati un campo da basket da aperto completo di canestri, palloni e attrezzature varie e soprattutto un minibus attrezzato da 9 posti. Il tutto è stato concesso in comodato gratuito al Basking Team Asd, che tramite la pratica del Baskin promuove un’ideale di sport integrato, nel quale si applica il concetto dell’inclusione allo sport. Nato nel 2020, il Basking Team è la sola società sportiva di Baskin del territorio piemontese a investire sulle squadre giovanili a partire dai 6 anni e ad avere ben due squadre, child e junior, complete di tutti i ruoli (normo e disabili, maschi e femmine) allenate con continuità, inserendo la cultura dell'inclusione nei progetti con le scuole elementari ed avendo poi nella squadra senior ragazzi cresciuti al nostro interno.

«Senza il bando regionale - ha detto il vicesindaco Vito Diluca - non avremmo mai potuto raggiungere questo obiettivo. Questo per noi e per i ragazzi della società è un momento davvero importante». E se l’assessora Sonia Fanchini ha sottolineato l’importanza dell’inclusione nella pratica sportiva, la presidente del Basking Team Monica Ghirelli ha ringraziato il Comune per l’attenzione dimostrata nei confronti dello sport e ha sottolineato come sia sempre la squadra come gruppo, al di là del singolo, a vincere in questi casi.