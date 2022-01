Feste sottotono in regione: ristorazione a meno 50% e alberghi a meno 30%, si salva solo la produzione

L'intervento di Cna Agroalimentare Piemonte sul periodo festivo che si conclude oggi, 6 gennaio 2022: si salva solo la produzione.

Dalla sede di Cna Agroalimentare Piemonte è stato diramato un commento sull'andamento delle festività natalizie che si concludono oggi, giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania:

L’Epifania tutte le feste porta via. E se non fosse una provocazione, verrebbe quasi da dire: per fortuna. Il bilancio di CNA Agroalimentare Piemonte è in “chiaro-scuro”. Lo conferma il presidente regionale di CNA Agroalimentare Giovanni Genovesio. “Per quanto riguarda la distribuzione, ristoranti, strutture alberghieri e catering, siamo ancora in profonda crisi. Alcuni annunci, non decreti, non decisioni, ma solo dichiarazioni espresse sull’onda dell’emotività hanno fortemente danneggiato il comparto. Le regole cambiate sotto date, la difficoltà a rispondere alle richieste dei clienti, hanno portato un’onda di cancellazioni. Per il Capodanno la ristorazione ha avuto un 50% di disdette rispetto alle capienze già ridotte per i distanziamenti. Tutto questo mentre le strutture alberghiere, invece, hanno pagato maggiormente il Natale per una quota variabile tra un terzo e un quinto delle capienze”.