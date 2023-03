Gardenie dell'Aism: oggi banchetto della Protezione civile all'Esselunga di Castelletto

Gardenie e ortensie dell'Aism: la campagna benefica avviata per la raccolta fondi a favore della ricerca sulla sclerosi multipla fa tappa a Castelletto.

Oggi, sabato 4, banchetto con le gardenie dell'Aism a Castelletto

E' in programma per oggi, sabato 4 marzo, all'Esselunga di Castelletto Ticino, il banchetto per la raccolta fondi a favore dell'Aism, associazione italiana sclerosi multipla. Allo stand attivato al supermercato al confine con Dormelletto, con il versamento di un'offerta, sarà possibile aggiudicarsi le gardenie e le ortensie dell'associazione. Il banchetto sarà tenuto dai volontari della Protezione civile Ticino 94.

Una campagna benefica che tocca tutta Italia

La campagna "Bentornata Gardensia", promossa in tutta Italia in questo fine settimana, tocca dunque anche il Novarese. Lo scopo che ci si prefigge è quello di raccogliere i fondi finalizzati a sostenere la ricerca scientifica dando risposte di cura, di assistenza e supporto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell'associazione.

Due fiori dal grande valore simbolico

La gardenia e l'ortensia sono fiori che rappresentano al meglio lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate, ma, grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone affette da questa malattia invalidante.