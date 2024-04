Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, questa sera ospite a Castelletto

Il celebre sindaco di Bergamo Giorgio Gori sarà l’ospite d’eccezione della serata organizzata dal circolo castellettese del Pd questa sera, giovedì 11 aprile.

I dettagli

Nel corso dell’evento, che sarà organizzato in sala polivalente Calletti a partire dalle 21, Gori dialogherà con il sindaco uscente Massimo Stilo sui temi dell’attualità. Sarà un confronto tra i due primi cittadini sulle rispettive esperienze amministrative vissute in un periodo sicuramente eccezionale come quello del post Covid. L’incontro sarà moderato dall’assessora ed ex segretaria del Pd locale Alessandra Zarini e all’evento saranno presenti anche i segretari dem provinciale e regionale Rossano Pirovano e Domenico Rossi, così come il commissario della sezione castellettese del partito, Luca Vidali.

«La particolarità di queste serate - dice Vidali - è quella di saper coinvolgere i circoli locali nelle discussioni. E infatti ho voluto che i protagonisti della serata fossero proprio gli iscritti castellettesi del partito. Stilo e Gori parleranno dei temi più vari, dalla sanità alle norme paesaggistiche, dall’ambiente ai bandi del Pnrr. Si cercherà di declinare il discorso sia in una prospettiva europea, sia in una dimensione invece più locale e regionale».