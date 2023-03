Giornata ecologica a Paruzzaro: 9 quintali di rifiuti raccolti

Annuale giornata ecologica, sabato 18 marzo, organizzata dal Comune con la collaborazione delle associazioni locali.

Giornata ecologica

Anche quest’anno però, la partecipazione della cittadinanza a "Puliamo Paruzzaro", si è rivelata scarsa.

Quanti hanno aderito all’iniziativa, mossi da senso civico e amore per la natura, si sono ritrovati sul piazzale del municipio e, divisi in squadre, hanno setacciato il territorio comunale raccogliendo l’immondizia abbandonata lungo le strade e nei boschi.

Insieme hanno trascorso una mezza giornata a contatto con la natura e di condivisione al servizio della comunità, vivendo sul campo una lezione di educazione civica.

Con loro anche il sindaco Mauro Julita con l’assessore Matteo Mora e i dipendenti comunali.

Prezioso è stato il contributo dell’A.I.B. di Invorio e Montrigiasco che ha messo a disposizione i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti.

L’immondizia raccolta sul territorio comunale è stata di vario genere: bottiglie di vetro e di plastica, piastrelle, rifiuti ingombranti e carte di ogni tipo, per un totale di 9 quintali circa.

Al termine della faticosa mattinata i volontari si sono ritrovati al “Laghetto del Picchio” per gustare l’ottimo pranzo offerto dall’Associazione Sportiva Pescatori Paruzzaresi.