"Giornata ecologica-Mantieni Arona pulita": l'evento sabato

Torna a Arona l'appuntamento con la “Giornata ecologica - Mantieni Arona Pulita”. L'evento è organizzato dall'Amministrazione Comunale di Arona in collaborazione con i rappresentanti degli studenti dell’istituto Fermi e con le associazioni del territorio sabato 29 aprile.

I dettagli

L’iniziativa mira a sensibilizzare le persone all’orgoglio dei propri luoghi, al rispetto dell’ambiente e a disincentivare lo scarico abusivo.

La giornata inizierà con il ritrovo in Piazzale Aldo Moro alle ore 9.00; i partecipanti, suddivisi in squadre, si muoveranno in diverse zone della Città individuate per la raccolta dei rifiuti a bordo strada.

Le aree interessate coinvolgeranno sia le frazioni, che le zone in prossimità del lago. I rifiuti raccolti saranno accumulati in cassoni appositamente predisposti.

La giornata si concluderà in Piazzale Aldo Moro alle ore 12.00

Adulti e bambini sono invitati a partecipare muniti di guanti e di giubbino catarifrangente se in possesso, oltre, naturalmente, alla voglia di trascorrere insieme alcune ore all'aria aperta.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

In caso di maltempo, l'iniziativa verrà sospesa.