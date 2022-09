L'Amministrazione Comunale di Arona, in collaborazione con le associazioni A.I.B “P. Zonca” di Arona-

Montrigiasco, Montrigiasco Nostra, Felice Cavallotti di Dagnente, La Rocca nel Cuore, FAI, organizza la “Giornata ecologica - Mantieni Arona Pulita”, che si svolgerà sabato 1 ottobre 2022.

Giornata ecologica

L’iniziativa mira a sensibilizzare le persone all’orgoglio dei propri luoghi, al rispetto dell’ambiente e a disincentivare lo scarico abusivo.

La giornata inizierà con il ritrovo in Piazzale Aldo Moro alle ore 8.30; i partecipanti, suddivisi in squadre, si muoveranno in diverse zone della Città individuate per la raccolta dei rifiuti a bordo strada.

Le aree interessate coinvolgeranno sia le frazioni, che le zone in prossimità del lago. I rifiuti raccolti saranno accumulati in cassoni appositamente predisposti.

La giornata si concluderà in Piazzale Aldo Moro alle ore 12:30.

Adulti e bambini sono invitati a partecipare muniti di guanti e di giubbino catarifrangente oltre,

naturalmente, alla voglia di trascorrere insieme alcune ore all'aria aperta.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

In caso di maltempo, l'iniziativa verrà sospesa.

Il Sindaco, che ha mantenuto la delega all’ambiente, esprime soddisfazione per l’iniziativa e, auspicando una folta partecipazione dei cittadini, ringrazia le Associazioni per la collaborazione e tutti colori che collaboreranno.