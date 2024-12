Giornata internazionale delle persone con disabilità: le iniziative a Meina

La Lega Navale Italiana e la sezione di Meina, promuovono una serie di iniziative sociali in occasione del 7 dicembre in concomitanza della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.

I dettagli

La giornata mira a promuovere la consapevolezza sulle questioni relative alle disabilità e l’impegno per il benessere e i diritti delle persone con disabilità, obiettivi che rientrano appieno nella missione istituzionale della Lega Navale Italiana, da sempre impegnata in favore dell’inclusione sociale e dell’avvicinamento al mare e alle acque interne per tutti, senza alcuna barriera.

La nostra associazione porta avanti le proprie attività in campo sportivo, solidale, culturale e ambientale, a beneficio delle istituzioni e della collettività, grazie all’impegno volontario dei propri soci, avvicinando al mare e alle acque interne migliaia di giovani, di persone con disabilità e di soggetti con difficoltà sociali o economiche in tutta Italia.

L’impegno della Lega Navale Italiana a favore delle persone con disabilità o che convivono con una fragilità è molto importante. Oggi serve il contributo di tutti per cambiare lo sguardo e investire sui talenti e le competenze di ciascuno, perché oltre al benessere, alla salute e a una vita dignitosa e partecipata nelle nostre comunità, dobbiamo garantire ad ogni persona il diritto di poter essere felice. La Lega Navale Italiana pone grande attenzione su questi temi, attenzione

necessaria per generare nuove opportunità e costruire un futuro migliore per tutti.

L’associazione opera, infatti, su tutto il territorio nazionale con i suoi soci e attraverso le Sezioni e Delegazioni, tra le quali quella di Meina, nella promozione dell’integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e psichiche e di tutti coloro che si trovano in condizioni di svantaggio sociale ed economico, inclusi i minori sottoposti a

provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso” è il motto che unisce tutte le attività della Lega Navale Italiana per il 7 dicembre. In occasione di questa giornata, le Sezioni della Lega Navale Italiana organizzano diverse attività di nautica solidale con le Hansa 303, imbarcazioni inclusive che consentono a tutti di vivere il contatto con l’acqua in sicurezza. La LNI, ad oggi, è l’associazione che possiede il maggior numero di queste derive in Italia.