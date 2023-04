Giovanni Storti ospite alla biblioteca di Castelletto Ticino

Il prossimo 15 aprile la Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino sarà onorata di ospitare Giovanni Storti, il noto attore del trio comico "Aldo, Giovanni e Giacomo", insieme al suo amico Luca Vismara, osteopata verbanese nonché Presidente e co-fondatore dell'associazione di Volontariato Manima ODV, per la cura e la ricerca nell'ambito dell’osteopatia pediatrica e in particolare nella prematurità e disabilità.

Giovanni Storti a Castelletto

Il titolo dell'iniziativa, "Un caffè con Giovanni e Luca Vismara", vuole sottolineare l'aspetto informale dell'incontro, durante il quale i due amici ci racconteranno come si sono conosciuti, i molti viaggi e le sfide affrontate insieme, nonché la nascita di MANIma, associazione non a scopo di lucro che da anni fornisce interventi osteopatici ai neonati prematuri gravi e ai bambini disabili. MANIma Odv collabora con ospedali, terapie intensive neonatali, istituti di ricerca e centri specialistici di Varese, Milano, Brescia e Verbania, offrendo trattamenti gratuiti a bambini con diverse disabilità.

Giovanni è uno dei fondatori dell’associazione e, soprattutto, uno dei suoi principali sostenitori: per Manima è stato anche testimonial d'eccezione nello spot solidale per la campagna di raccolta del “5×1000”.

Il noto attore, oltre a raccontarci del suo impegno sociale, ci parlerà anche della sua passione per i viaggi, il running ed il ciclismo e delle imprese da lui compiute negli ultimi 15 anni, da quando ha scoperto l'entusiasmo per lo sport.

Al termine dell'evento sarà possibile fare una donazione all'associazione e per chi volesse, grazie alla collaborazione con la libreria "Feltrinelli point" di Arona, acquistare uno dei libri di Giovanni.