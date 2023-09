Giuseppe Amato nuovo dirigente del Comprensivo di Arona

E’ Giuseppe Amato il nuovo dirigente dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII.

Giuseppe Amato dirigerà sia Fermi che Comprensivo

A commentare la notizia è proprio l’interessato. "Si è resa libera questa dirigenza temporanea, anche se la graduatoria non si era esaurita, essendo i posti disponibili più numerosi delle immissioni in ruolo – spiega Amato – la sede di Arona, come del resto altre scuole, era scoperta e così mi sono subito sentito coinvolto, dato che da sempre c’è una continuità di rapporti tra il Fermi e il Comprensivo. Mi è pertanto sembrato logico fare questa esperienza, facendo in modo che le due scuole fossero un unicum".

Un impegno notevole, dato che i docenti delle due scuole sono complessivamente quasi 250. "Dopo due anni al Fermi devo dire che i meccanismi sono già oliati. La macchina funziona abbastanza bene e continuerà a farlo anche con il dirigente impegnato in un’altra scuola. Per il Comprensivo, che a mio avviso non presenta criticità, mi sento forte della collaborazione fattiva che c’è stata in questi anni con la dirigente uscente Gabriella Rech". Al nuovo dirigente vanno i migliori auguri della redazione del Giornale di Arona per il nuovo incarico.