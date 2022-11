Gli appuntamenti del giovedì in biblioteca ad Arona

Giovedì in biblioteca: un’opportunità di approfondimento e confronto sulle tematiche più attuali.

Gli appuntamenti

Da giovedì 17 novembre partiranno presso la Biblioteca di Arona una serie di incontri che proporranno libri pensati per riflettere e confrontarsi riguardo ad alcuni argomenti di particolare interesse.

Giovedì 17 novembre alle ore 18.00 sarà ospite della biblioteca Bruno Geddo. Geddo ha lavorato per trent’anni con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR/UNHCR) e vissuto in una decina di Paesi tra Africa e Medio Oriente che presenterà il libro “La strada in salita”. “L’esperienza del lavoro umanitario in presa diretta sul campo, attraverso un viaggio immaginario tra paesi e popoli, ambienti e culture, dall’Africa al Medio Oriente. L’autore riflette, In dialogo con Alessandra Marchesi, ugualmente su problematiche fondamentali del nostro tempo che determinano i movimenti migratori (guerra, persecuzione, povertà) o ne sono influenzate (sicurezza, lavoro, identità)”.

Si prosegue giovedì 3 dicembre alle ore 17.30 con Mirella Zocchi e Lia Sabbadini che con “Spending review della vita quotidiana” parleranno di come spendere meno e in modo più consapevole, per il benessere del Pianeta e del nostro conto corrente: in breve, di come risparmiare. Alimenti, Persona, Casa, Cultura, Flora e fauna sono gli ambiti di spesa presi in considerazione nella trattazione.

Amiche da una vita, Lia Sabbadini e Mirella Zocchi, hanno intrecciato per decenni insegnamento e collaborazioni editoriali con la gestione della casa e della famiglia, nonché dell’orto, del giardino e degli animali domestici. E questa lunga esperienza, vissuta in allegria e con occhio attento a ogni innovazione, ha fornito lo spunto e il materiale per Spending review della vita quotidiana.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, evidenzia: “Una nuova proposta per i nostri utenti che unisce utile e dilettevole: la funzione culturale, educativa, ma anche sociale e di supporto della biblioteca trova in questa iniziativa la giusta espressione e vogliamo che la sua frequentazione diventi una piacevole ed utile abitudine.”

Gli incontri avranno luogo presso la biblioteca civica, piazza San Graziano, Arona.

Ingresso libero.