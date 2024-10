Grande festa per la cittadinanza onoraria aronese a Cristiano Minellono: ospiti vip

Grande festa venerdì 25 ottobre alle ore 20.45 al Teatro San Carlo per il conferimento della cittadinanza onoraria a Cristiano Minellono.

Festa ad Arona

E' tutto pronto per il conferimento della cittadinanza onoraria a Cristiano Minellono, meglio conosciuto come "Popy". Cristiano Minellono, nato il 27 marzo 1946 ad Arona, è un rinomato paroliere e autore televisivo italiano, noto soprattutto per la sua straordinaria carriera nel mondo della musica e dello spettacolo.

Ha collaborato con artisti di fama mondiale come Toto Cutugno, Adriano Celentano e I Ricchi e Poveri, firmando testi di canzoni che sono diventate pietre miliari della musica italiana. La sua carriera televisiva è altrettanto importante, con partecipazioni a programmi di grande successo.

La cerimonia di conferimento si svolgerà venerdì 25 ottobre, con ingresso gratuito a partire dalle ore 20.45 al Teatro San Carlo di Arona.

La serata sarà l'occasione per una grande festa: oltre alla partecipazione di Massimo Boldi, Elisabetta Viviani, Fausto Leali, Pachi dei Nuovi Angeli e Ramona dell'Abate, saranno infatti proiettati moltissimi video di colleghi del mondo dello spettacolo e della musica nazionale ed internazionale (Ornella Muti con la figlia Naike, Iva Zanicchi, i Dik Dik, Mario Lavezzi, I Ricchi e Poveri, Gerry Scotti, Al Bano, I Pooh, Jocelyn, Riccardo Fogli, Roberto Bolle, Red Canzian, Andrea Roncato, Memo Remigi, Umberto Balsamo, Paola Ferrari, Bobby Solo, Amadeus, Roby Facchinetti, Pietruccio Montalbetti, I Camaleonti, Patrizia Rossetti, Roberto Chevalier, Memo Remigi).

Quella di venerdì sera si prospetta come una grande festa, con esibizioni dal vivo e momenti di grande interesse musicale. Tra i lavori più celebri di Popy "Felicità" di Al Bano e Romina Power, "Sarà perché ti amo" de I Ricchi e Poveri e “L’Italiano” di Toto Cutugno, che non solo hanno avuto successo in Italia, ma sono diventati hit internazionali. Per l'occasione Popy ha preparato una poesia dedicata alla Città di Arona che verrà omaggiata alle persone presenti in sala.

Le parole dell'assessore Marchesi

"L'assegnazione della cittadinanza onoraria a Cristiano Minellono - commenta l'Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Alessandra Marchesi - si pone non solo come doveroso riconoscimento del suo contributo all'arte e alla cultura, ma è anche un modo per celebrare un talento che ha promosso il nome della nostra città nel mondo. La sua carriera è un esempio di dedizione e successo, che riteniamo possa essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni".

Per l'occasione l'amministrazione comunale ha invitato alla serata di festa tutte le associazioni sportive, musicali, artistiche e di danza, oltre a tutte le scuole del territorio, con l'intento di coinvolgere la comunità aronese e non solo: "Cristiano – racconta il Sindaco di Arona Alberto Gusmeroli – con un pezzo di cuore è sempre rimasto sul nostro

lago Maggiore. Ha fatto letteralmente la storia della musica facendola conoscere all’estero con miliardi di visualizzazioni: basti pensare che ha venduto più di 650 milioni di dischi, più di Mogol. Dunque per noi è una grande onore e siamo orgogliosi di assegnargli questo riconoscimento”.