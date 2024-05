Grande successo per Pompieropoli a Varallo Pombia

Quest'anno l'evento dei Vigili del Fuoco ha fatto tappa a Varallo Pombia, scatenando curiosità e divertimento per tutti presso l'area feste, in via della Gioventù.

I bambini incontrano i pompieri

Nell’ambito di una giornata dedicata alle famiglie, organizzata dalla Pro Varallo Pombia con il patrocinio del Comune di Varallo Pombia, è stato allestito il grande percorso ludico e didattico. I volontari dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale sezione di Novara odv, hanno accompagnato oltre 300 bambini in un percorso simulato per diventare piccoli pompieri.

La giornata è stata animata anche da altre attività come la preparazione della paella a cura della Pro loco, il percorso con i Velocipedi e spettacoli per bambini.

Prossima fermata... Oleggio

La prossima tappa di Pompieropoli sarà domenica 12 Maggio, in piazza Martiri a Oleggio dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17, in collaborazione con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari Ezio Frattini.

Il CST Novara Vco ha sostenuto l'iniziativa con la realizzazione di diplomi e materiali da distribuire ai bambini che hanno partecipato al percorso.

Il vicepresidente di CST Novara, Daniele Giaime – ha espresso un pensiero positivo a riguardo, sottolineando l’impegno di queste persone giorno dopo giorno verso i più giovani ed anche quello di questi ultimi che lanciano un prezioso messaggio di solidarietà. Come sostiene ancora Giaime, il CST si adopera sempre per la promozione e la diffusione della cultura del volontariato e della sicurezza.