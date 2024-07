Gruppo Alpini in festa per Sant'Anna a Castelletto

Festa per Sant'Anna con il Gruppo Alpini di Castelletto Ticino in questi giorni. Questa sera, sabato 20 luglio, serata paella.

Alpini in festa a Cicognola

Il gruppo degli Alpini Castelletto Ticino organizza proprio in questi giorni la sua tradizionale festa estiva. In occasione della Festa di Sant’Anna infatti, il cortile della chiesa di Cicognola sta ospitando le consuete serate a base di musica e buona tavola organizzate dalle Penne nere del paese. Dopo il primo appuntamento di ieri, venerdì 19 luglio, con la serata castellettese, la festa proseguirà anche oggi.

Stasera paella e musica con il duo Ale e Lello

Questa sera, sabato 20 luglio, sarà la volta della serata paella. Ai tavoli saranno infatti servite paella, un bicchiere di sangria, dolce, caffè e acqua. Il tutto sempre a 20 euro. Per l’occasione si esibirà il duo Ale e Lello degli Illeciti Musicali, che animerà la serata.

Si festeggia anche settimana prossima

Venerdì 26 luglio, sempre a partire dalle 20, largo alla serata a base di pesce, con antipasto, fritto misto di pesce, patatine fritte, dolce, acqua e caffè. Infine la festa si chiuderà sabato 27 luglio con la serata a base di stinco di maiale. Lo stinco sarà servito con patatine e crauti, dolce, acqua e caffè. La serata sarà accompagnata dalla Playmoband. E’ previsto anche un menù bambini per tutte le serate, con salamelle, patatine fritte e dolce a 10 euro. Le prenotazioni per la prima e seconda serata andavano effettuate entro giovedì 18, mentre per le altre due serate entro giovedì 25 ai numeri 348.9330201, 0331.971598, o 338.7471132.