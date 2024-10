Gso Varallo Pombia rinnova il direttivo e punta a rilanciare la pallavolo

Nuova vita per il Gso Varallo Pombia, che dopo aver rinnovato il proprio consiglio direttivo punta al rilancio delle attività del prossimo futuro.

Superata la fase di transizione dell'associazione

Nuovo corso per il Gso Varallo Pombia. Il Gso, acronimo di Gruppo sportivo oratorio, ha infatti recentemente rinnovato totalmente il proprio direttivo, superando una fase di transizione che rischiava di porre fine a un’esperienza associativa e sportiva di oltre 30 anni.

Il gruppo di amanti del volley nacque nel 1987 con l’obiettivo di promuovere la pallavolo come sport di squadra e veicolo di principi come l’aggregazione, il rispetto e l’amicizia. La società è sempre riuscita a mantenere almeno due squadre, una maschile e una femminile, e le relative giovanili che fungevano da “serbatoio” per le prime squadre. Negli anni ‘90 la selezione maschile raggiunse anche dei buoni risultati, tagliando il traguardo dell’approdo in serie D Fipav. Negli anni però, prima le difficoltà imposte dalla burocrazia, poi il Covid, hanno costretto il Gso a una lunga esperienza nei campionati Csi a squadre miste.

Il nuovo direttivo

Oggi, con l’elezione del nuovo direttivo, composto da Cinzia Franchi, Fabio Dalla Rosa, Luciana Galli, Susi Salezzari e Matteo Favini, la società punta a tornare a crescere. Attualmente i ragazzi, sotto la guida degli allenatori Carlo Mandirola, Marco Trinchera, Fabrizio Rebellato, Luca Spreafico, Giulia Guenzi, Susi Salezzari e Francesca Malusardi, si allenano nella palestra di Varallo Pombia. Il Gso può contare su una formazione minivolley di 28 bambini, una Under 13 femminile composta da 16 ragazzine, una Under 16 femminile di 17 ragazzine e una Under 17 maschile di 17 ragazzini. Inoltre è operativo anche un gruppo amatoriale, il “Gso Forever”, che riunisce 16 persone tra i 20 e i 60 anni, tra maschi e femmine, che gareggia in un torneo amatoriale.

L'obiettivo è crescere ancora

"Continuiamo a crederci - dicono dal direttivo - e l’obiettivo per il futuro è quello di crescere, tornando a calcare i campi dei campionati Fipav e aumentando le dimensioni del nostro settore giovanile. Per questo motivo siamo alla ricerca di sponsor che ci aiutino e supportino in questo progetto".

Per informazioni il Gso si trova in palestra comunale il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19. In alternativa è possibile chiamare i numeri 348.2864230, 340.0532933, o 347.9693786.