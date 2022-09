Guardia costiera sul Lago Maggiore: “Necessario un presidio permanente”

Bilancio di fine stagione estiva per la Guardia Costiera sul lago Maggiore.

Guardia costiera sul Magggiore

Per l’assessore regionale all’Ambiente, presente a Lesa (Novara) per la conferenza stampa di chiusura dell’attività estiva sullo specchio del Lago Maggiore, quella della Guardia Costiera è una presenza fondamentale, in particolar modo quest’anno che ha registrato un deciso incremento della presenza di turisti (il 13% in più di presenze in Piemonte rispetto al 2019), panorama nel quale il Lago Maggiore riveste un ruolo trainante, grazie anche alla presenza di turisti stranieri che arrivano da ogni parte d’Europa.

Un risultato importante, per il territorio e per l’economia di tutta la zona.

Fondamentale, per l’assessore, lavorare in squadra per raggiungere gli obiettivi.

E tra gli obiettivi quello della stesura di un protocollo d’intesa con la Guardia Costiera per arrivare ad avere un presidio presente tutto l’anno, e non solo limitato ai mesi estivi, perché la sicurezza è un elemento fondamentale e imprescindibile per rendere più attrattivo un territorio.

In parallelo, ha sottolineato, si lavora per far “crescere” il territorio sotto più aspetti, da quello ambientale, con i cambiamenti climatici e i loro effetti che oggi più che mai sono sotto gli occhi di tutti – un pensiero commosso e di vicinanza per le vittime della tragedia che ha duramente colpito le Marche - a quello energetico, temi oggi più che mai importanti.