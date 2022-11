Gusmeroli: "La linea Arona-Santhià rinascerà"

"L'Arona Santhià rinascerà: e magari non solo quella". E' ottimista il vicesindaco di Arona Alberto Gusmeroli nella sua nuova carica di presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo.

L'incontro

Per il 30 novembre ha infatti organizzato un incontro, parte in presenza e parte in diversi collegamenti, su un tema importante per un territorio vasto del Piemonte, ovvero la riattivazione della linea Arona-Santhia. "Allo stesso tavolo - spiega - ci saranno la Regione Piemonte con l’ assessore Marco Gabusi ma anche i consiglieri del territorio Angelo Dago e Riccardo Lanzo i vertici di Ferrovie e l’amministratore delegato Luigi Ferraris, la capogruppo in Commissione trasporti Elena Maccanti, la Provincia di Novara con la vicePresidente Michela Leoni e l’associazione dell’Arona-Santhia. È una linea che se riattivata unisce Svizzera, Italia e Francia, unisce luoghi e paesi ricchi di eccellenze paesaggistiche, culturali, storiche e non ultime culinarie. Con l’aiuto fondamentale della Regione e di Ferrovie, mettendo al tavolo tutti i “players” si può davvero sperare di innestare un processo virtuoso che porti alla rinascita della linea e magari non solo quella".