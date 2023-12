Gusmeroli: "Nessuna differenza tra la situazione di commissariamento e quella ordinaria"

L'ex vice sindaco Alberto Gusmeroli risponde agli attacchi del candidato sindaco Pd Gianluca Ubertini che, la scorsa settimana, aveva diramato un comunicato stampa relativo agli effetti del commissariamento ad Arona. Secondo Ubertini molti lavori programmati dalla precedente giunta sarebbero saltati a differenza di quanto dichiarato in passato proprio da Gusmeroli che parlava di "periodo transitorio che vedrà proseguire le opere in corso".

La replica di Gusmeroli

"In ordine a quanto asserito dal Pd su opere pubbliche annullate per il commissariamento - risponde Gusmeroli - il Commissario Terribile ha fatto correttamente ciò che avrebbe fatto anche il sindaco:

per il tetto della scuola media non vengono concessi i contributi statali da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come in migliaia di comuni per ri-collocamento delle risorse statali quindi ha stornato l’investimento il commissario come l’avrebbe fatto il sindaco. Nessuna spesa sostenuta.

In merito alla ristrutturazione della palestrina all’interno del comune è più che raddoppiata la cifra e non c'è nessun contributo statale quindi l'ha stornata il commissario come l’avrebbe stornato il sindaco. Si potrà rivedere alla luce della riduzione dei prezzi che si verificherà quando si sgonfierà la bolla edilizia degli incentivi. E' un progetto sostenuto grazie ai fondi Pnrr che resta utile per il futuro.

Il marciapiede a sbalzo è stato stornato in quanto mancante di fideiussione ad Anas e autorizzazione relativa. Nessuna perdita si potrà fare dopo il 9 giugno ottenuta l’autorizzazione Anas. Infine l'intervento in Rocca per restaurare un' area attualmente diroccata nella parte alta e ora non accessibile: non si perde nulla perché è legato a contributi annuali della fondazione Cariplo che si potranno richiedere nuovamente dopo il 9 giugno. In sostanza non vi è stata alcuna penalizzazione o differenza tra la situazione di commissariamento o quella ordinaria".