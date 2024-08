Gusmeroli replica ad Impronta Civica: "Consiglieri distratti, l'assessore all'ambiente c'è eccome"

Dopo le recenti dichiarazioni da parte dei consiglieri di “Impronta Civica" ecco alcune precisazioni da parte del sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

Le parole di Gusmeroli

"Innanzitutto come detto nell'ultimo consiglio comunale l'assessore all'ambiente è stato nominato, è la dottoressa Monica D’Alessandro, è nel pieno della sua attività ed è un assessorato che è stato chiamato con una modalità più moderna e più consona alle attività che deve svolgere (Spazio Pubblico e Bene Comune) come ormai usano in diversi comuni e siccome evidentemente erano distratti era già così chiamato nelle due precedenti amministrazioni.

Sul tema dei rifiuti che finiscono nel lago e in generale della raccolta rifiuti, noi vogliamo avviare un progetto pilota sull’uso di materiali diversi dalla plastica e dal vetro, materiali compostabili, riciclabili e/o biodegradabili, al contempo bisogna fare un gran lavoro di squadra in modo da sensibilizzare i cittadini, i turisti e i gestori dei locali contro l'abbandono dei rifiuti,". Non si può dimenticare che quando il PD ad Arona poteva fare, non ha fatto, e la città che avevamo ereditato aveva da decenni meno del 50% in termini di raccolta differenziata, mentre ora siamo stabilmente sopra l’80%, addirittura l’ultimo anno all'84%. Un dato indubbiamente significativo. Prima di noi oltre 1.000 bagni di immobili scaricavano al lago, ora non è più così.

La lettera che abbiamo inviato ai commercianti è la prima azione di un lungo ed articolato lavoro di squadra che si intende avviare e portare a termine nel breve e medio periodo, ma che non può e non deve passare attraverso complicazioni burocratiche; tipo quelle degli imballaggi a rendere, o delle cauzioni sui vetri, o peggio ancora con sanzioni sui vetri non restituiti. Ma deve passare attraverso una politica di sensibilizzazione all'utilizzo di materiali biodegradabili come il Mater-Bi, la prima ed originale bioplastica biodegradabile e compostabile, sulla quale stiamo studiando appunto un progetto pilota che coinvolga i commercianti, i fornitori di materiali con incentivi e contributi dedicati. L'intento dell'attuale amministrazione comunale è quello di stimolare i gestori e i clienti verso comportamenti positivi e non azioni repressive o complicazioni burocratiche, come quelle proposte da "Impronta Civica".

Già durante l'ultimo consiglio comunale, se la minoranza avesse letto attentamente la variazione di bilancio, si sarebbe resa conto che abbiamo già deliberato di cambiare i cestini della città adibiti alla raccolta differenziata che non danno l’esito sperato, soprattutto nelle parti centrali della città, vicino al lago, con contenitori molto più capienti e molto più semplici da gestire. La stessa cosa vale per le telecamere: nello scorso consiglio comunale abbiamo deliberato una spesa di oltre 80mila euro per le telecamere che verranno collocate anche sulla passeggiata bassa a lago, che prima di noi era addirittura senza illuminazione, con grandissimi rischi, sia per i cittadini che per i turisti e gli avventori dei bar. Concludo dicendo che invece di criticare “il PD di Impronta Civica" dovrebbe perlomeno attendere i tempi tecnici necessari affinché una variazione di bilancio già deliberata si traduca in atti concreti. Noi crediamo che solo lavorando concretamente insieme agli operatori di settore si possono affrontare le problematiche, viceversa si fanno le solite parole senza sostanza e concretezza".