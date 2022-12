Gusmeroli: "Sopralluogo nelle scuole aronesi, temperature ok"

Ogni promessa è debito. In seguito alle proteste dei genitori per le temperature polari registrate all'interno di due scuole aronesi lo scorso lunedì, il vice sindaco Alberto Gusmeroli aveva garantito che avrebbe verificato i gradi negli istituti già dalla giornata di domenica 18.

I controlli

La scorsa settimana, infatti, gli alunni dell'Usellini, rientrando a scuola dopo il weekend avevano trovato le classi con temperature vicine ai 14 gradi: clima dunque insostenibile per poter svolgere al meglio le lezioni.

"Avevo fissato di fare un sopralluogo in tutti i plessi scolastici con l’Ing.Silvana Paganelli, bravissimo tecnico comunale, per verificare se tutti gli interventi fatti sui termostati, sulle caldaie e quindi sui livelli di riscaldamento funzionano e ci permettono di avere un ingresso a scuola dei bambini/ragazzi con temperature adeguate" spiega Gusmeroli.

"Non potendolo fare di persona perché a Roma impegnato a votare in Commissione Bilancio alla Camera la manovra, l’Ing.Paganelli ha visitato e verificato tutti i plessi mandandomi le foto delle temperature e visionando che non ci fossero finestre aperte o altri problemi. A differenza della settimana scorsa, quando avevamo avuto problemi sia all’Usellini che all’Anna Frank, abbiamo avuro un rientro a scuola con temperature adeguate. Faremo comunque delle ulteriori regolazioni durante il periodo natalizio con la ditta che si occupa dell’assistenza".