Gusmeroli sulla nuova pista ciclabile: "Disagi e criticità saranno ridotti al minimo"

L'ex assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli difende la nuova pista ciclabile dagli attacchi che piovono da ogni dove.

L'intervento

"La pista ciclabile unisce i Lagoni di Mercurago con il lago Maggiore e poi Dormelletto con la nuova pista che arriva dal Sempione - spiega - I tecnici comunali, il comando della polizia locale stanno facendo tutto quello che è possibile per diminuire i disagi e sistemare eventuali criticità. Per esempio in via Cadorna alta i parcheggi in parallelo si stanno realizzando a lisca di pesce e quindi si recupereranno tutti i parcheggi di quell’area. Nelle altre zone della città ci sono aree che permetteranno di recuperare gli altri parcheggi in sostituzione di quelli persi".

Secondo Gusmeroli i lavori imminenti di Tim potrebbero essere occasione per miglioramenti: "La Tim ha comunicato al comune che in base a un progetto del Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, cablerà per la banda ultra larga tutta la città di Arona e quindi è l’occasione per ciò che riguarda proprio la pista ciclabile di ridurre ancora di più le criticità e i disagi, migliorarla e in base alle ultime informazioni questi lavori potranno essere fatti in accordo con Tim in modo che non ci sia sperpero di risorse per eventuali cambiamenti o miglioramenti.

Quando l’opera sarà finita (fino a fine febbraio primo di marzo non è possibile verniciarla ndr) e i disagi e le criticità, che giustamente segnalano i cittadini, saranno ridotti al minimo, cosa che credo vogliamo tutti, si otterrà una pista ciclabile che unisce più comuni, la riduzione delle velocità delle auto in alcune zone residenziali e quindi i rischi per i pedoni e il recupero di tutti i parcheggi ora temporaneamente persi. In ultimo il Comune di Oleggio Castello ha ottenuto un cofinanziamento di 82.200 euro per il progetto dell'importo complessivo di 164.400mila euro che prevede la realizzazione di una nuova area attrezzata e ad uso parcheggio che rappresenterà un nuovo punto di ingresso pedonale e ciclabile al Parco dei Lagoni. Anche questa opera sarà strategica per avere ad Arona un incremento del turismo senza auto. Un invito ai candidati avversari (non nemici) di polemizzare meno e guardare al miglioramento dell’opera, assolutamente possibile, a favore di tutti".