Halloween alla biblioteca di Arona

Per i più coraggiosi giovedì 31 ottobre, dalle ore 16.45, ritrovo in biblioteca per "Halloween da paura all'insegna dell'avventura..." un percorso di attività a tappe che coinvolge biblioteca e archeomuseo Khaled al-Asaad per bambini da 6 a 11 anni.

Le parole dell'assessore Marchesi

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "Siamo entusiasti di proporre due giornate (la prima era stata giovedì 26) ricche di divertimento e creatività per celebrare Halloween in modo coinvolgente per grandi e piccoli. La collaborazione tra la Biblioteca Civica e l'Archeomuseo Khaled al-Asaad rappresenta un'importante occasione per valorizzare i nostri spazi culturali, creando un percorso interattivo e avventuroso che unisce apprendimento e divertimento. Ringrazio le volontarie coinvolte nell'organizzazione per il loro prezioso contributo, che rende Arona una città sempre più vivace e ricca di iniziative culturali aperte a tutti."

Le attività sono organizzate in collaborazione con il Centro famiglia del Comune del di Arona.

Tutte le attività sono gratuite, per il percorso a tappe del 31/10 è necessaria l’iscrizione.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.