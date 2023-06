I castellettesi del Team Arisla sono pronti per la Randonnée di Arcisate

Ci sarà anche un team castellettese tra i protagonisti della prossima Randonnéè di Arcisate, l'evento sportivo benefico che sarà organizzato per sostenere la ricerca sulla Sla.

Fervono i preparativi per la Randonnée benefica

Cresce l’attesa per l’appuntamento con la Randonnée di Arcisate, la manifestazione benefica organizzata da Arisla per finanziare la ricerca sulla Sla e le altre malattie neurodegenerative. A partecipare all’iniziativa, domenica 25 giugno, sarà anche il Team Arisla, capitanato dal castellettese Oscar Nicoletti e di cui fanno parte numerosi castellettesi. All’impresa prenderanno parte anche i ragazzi del Gemini team di Abbiategrasso, da anni impegnati al fianco di Aisla, l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, nella ricerca sulla malattia.

Il programma dell'iniziativa

La partenza alla francese è prevista per le 8.30 al Palavelmaio. La manifestazione prevede tre tipi di percorsi: uno corto di 90 km, uno lungo di 120 e un nuovo percorso di 30 chilometri per mountain e bike e gravel attraverso i magnifici paesaggi del Varesotto. Possono partecipare all’iniziativa tutti i cicloamatori e/o cicloturisti di ambo i sessi, purché tesserati alla Federazione ciclistica italiana o all’Unione ciclistica italiana, con il limite massimo di età di 75 anni. Sarà obbligatorio l'uso del casco omologato.

Al termine del pasta party seguiranno i saluti alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e di Fondazione AriSLA e la premiazione delle squadre più numerose e all’assegnazione di altri premi ad estrazione (verso le 12.30-13). Sono attesi centinaia di appassionati di ciclismo, ma anche tanti professionisti. La scorsa edizione della manifestazione ha coinvolto circa 300 persone in un evento che è molto di più di una iniziativa sportiva.

Un evento nato dalla mente di Daniele Bongiorno

A lanciare l’idea della “Randonnée Arcisate” nel 2021 è stato Daniele Bongiorno, tra gli iscritti della Società dilettantistica di ciclismo di Arcisate, al quale è stata diagnosticata la Sla due anni fa. Quella di Daniele è una testimonianza per la passione per il ciclismo unita alla fiducia per la ricerca scientifica: "Siamo felici di essere arrivati alla terza edizione e di poter ancora contribuire a supportare il prezioso lavoro dei ricercatori che si occupano di studiare questa malattia, così difficile e complessa. L’edizione 2023 è ricca di novità, in particolare abbiamo voluto inserire il nuovo percorso per mountain bike, e-bike e le gravel, che consentirà a quanti corrono con queste tipologie di bici di partecipare alla Randonnée e vivere una giornata con un significato profondo".

La soddisfazione del presidente della Fondazione Arisla

"Siamo davvero molto grati - commenta il presidente di Fondazione AriSLA, Mario Melazzini – a Daniele Bongiorno, all’ASD di Arcisate e a tutti coloro che parteciperanno alla Randonée, che si terrà a pochi giorni dallo SLA Global Day che si celebra in tutto il mondo il 21 giugno per sensibilizzare tutti sui bisogni delle persone con Sla e sull’importanza di investire in ricerca. Il nostro impegno è fare in modo che la ricerca continui a produrre risultati, avendo come priorità quella di garantire risposte certe e in tempi brevi alla comunità dei pazienti".