I comuni più ricchi d'Italia: al settimo posto ce n'è uno novarese

È Portofino, in provincia di Genova, il Comune più ricco d'Italia, con un reddito medio procapite dichiarato di 90.610 euro su un totale di 300 contribuenti. È il dato pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) nel report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2023, basate sull'anno d'imposta del 2022.

La top 3

Dalla pubblicazione delle analisi dei dati e delle tabelle relative alle dichiarazioni Irpef e Iva presentate nell'anno d'imposta 2022 nella sezione "Statistiche fiscali" del sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, presentate nel 2023, a livello nazionale, a Portofino seguono Lajatico (Pisa) con 52.955,33 euro e Basiglio (Milano) con 49.523,91 euro.

Sono circa 42 milioni i contribuenti italiani, che dichiarano in media un reddito di 23.650 euro: i più ricchi vivono in Lombardia (27.890 euro) e i più poveri in Calabria (17.160 euro).

La top 10

A Portofino, Lajatico e Basiglio seguono:

Briaglia (Cuneo) a 43.474,85 euro,

Cusago (Milano) con 39.813,56 euro,

Torre d'Isola (Pavia) a 36.840,84 euro,

Bogogno (Novara) a 36.615,71 euro

Segrate (Milano) a 35.865,80 euro

Pino Torinese (Torino) con 35.378,32 euro

Milano con un reddito medio di 35.282,48 euro

I novaresi

Bogogno: 36.616

Arona: 26.801

Lesa: 26.445

Oleggio Castello: 26.016

Borgomanero: 25.361

Novara: 25.266

Comignago: 24.814

Paruzzaro: 24.346

Colazza: 24.210

Dormelletto: 24.047

Oleggio: 23.847

Castelletto Ticino: 23.761

Gattico-Veruno: 23.465

Galliate: 23.402

Bellinzago: 23.066

Cameri: 23.059

Trecate: 22.081

Fonte: elaborazione di Withub su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze

QUI la mappa interattiva dei comuni più ricchi d'Italia