Il bilancio di fine anno dell'onorevole Gusmeroli

Rateizzazione degli acconti fiscali a novembre per le attività economiche (da estendere a dipendenti e pensionati nel 2024) e incentivi fiscali per le assunzioni a tempo indeterminato, con misure rafforzate per diversamente abili, ex percettori di reddito di cittadinanza e madri lavoratrici con figli a carico. Sono questi i due principali successi ottenuti nel 2023 e che Alberto Gusmeroli rivendica come propri.

Bilancio di fine anno

L’ex vicesindaco aronese, deputato per la Lega, ha colto l’occasione di questo inizio del nuovo anno per tracciare un bilancio della sua attività parlamentare e per parlare di ciò che farà a Montecitorio nel 2024. «Ci siamo mossi con provvedimenti che ci permetteranno di raccogliere frutti in un’ottica di medio e lungo termine - dice Gusmeroli - ho dato impulso a un’indagine conoscitiva sul made in Italy, dalla quale è nata una relazione e una legge molto importante sul tema dell’anticontraffazione. Abbiamo implementato i controlli sulle blockchain e ci siamo occupati di lotta alle complicazioni burocratiche del nostro sistema. A febbraio termineremo l’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale e ci concentreremo su questo tema, particolarmente urgente in un frangente in cui molti lavori rischiano di scomparire e numerosi cambiamenti interesseranno la nostra società.

Dobbiamo promuovere la transizione energetica senza però abbandonare da un giorno all’altro le nostre aziende e soprattutto senza consegnarci alla Cina, che al momento ha il controllo del mercato delle batterie. Per quanto riguarda il risparmio energetico negli immobili, c’è una mia proposta che sarà incardinata nella legge e che riguarda gli incentivi per coloro che cambiano i tre elettrodomestici principali di casa. Si calcola che con un provvedimento del genere sugli apparecchi che hanno un’anzianità tra i 12 e i 20 anni si potrebbe risparmiare il 30% dell’energia consumata a livello domestico. Il mio 2024? Mi occuperò soprattutto di attuazione della riforma fiscale, sfruttando la mia esperienza maturata nello studio da commercialista».

Per Gusmeroli, al di là dei grandi temi della politica nazionale, il rapporto con il territorio che lo ha eletto è sempre stato fondamentale. E a giudicare dalle sue parole sarà così anche nei prossimi anni. «Se mi sento di promettere che comunque vadano le elezioni comunali io mi impegnerò come parlamentare per aiutare la gente di questo territorio? - dice l’onorevole aronese - Certo, l’ho sempre fatto e così sarà anche in futuro. Negli anni passati sono stato un facilitatore per molti lavori avviati nella zona, e per l’installazione degli sportelli Postamat, anche a beneficio di sindaci e giunte di ben altro colore politico rispetto al mio. Ho aperto un canale di comunicazione molto stretto con Ferrovie, ed è bello vedere i frutti di questa collaborazione nella ripresa del progetto della Arona-Santhià. Un altro progetto locale che mi ha visto protagonista è poi quello della nuova rotonda di Paruzzaro, che sarà costruita in una zona dove in passato abbiamo assistito a oltre 100 incidenti, alcuni dei quali mortali. In futuro mi impegnerò ancora una volta nell’ascolto dei cittadini e dei sindaci del territorio».