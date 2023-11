Il borgoticinese Gabriele Omarini superstar in tv

Continua la scalata verso il successo nel mondo dello spettacolo per il borgoticinese Gabriele Omarini. Dopo la partecipazione a numerosi spot pubblicitari per la televisione e ad alcuni film e serie tv, la carriera di Omarini spicca il volo con la partecipazione a un’importante serie tv Sky Original.

La serie Sky

Si tratta della seconda stagione di Blocco 181, un’interessante prodotto televisivo che sarà trasmesso a breve su Sky Atlantic. La storia è quella di una Milano multietnica e dei suoi personaggi unici, che si trovano a vivere sullo sfondo di una guerra tra bande criminali nelle periferie depresse della metropoli. Tra le vicende spesso violente delle singole famiglie di trafficanti di droga nasce un amore difficile e si rafforza un’amicizia inaspettata che porterà i tre protagonisti a ritagliarsi un posto nel rigido sistema di potere criminale del quartiere. «Sarò impegnato prossimamente per girare la seconda stagione di "Blocco 181" - spiega Omarini - la serie tv in onda su Sky Original con la regia di Giuseppe Capotondi. Una serie impegnativa di set e location con una storia altrettanto impegnativa».

Una carriera in ascesa quella di Omarini, che passa dal film "Il clandestino" con Edoardo Leo e regia di Rolando Ravello che andrà in onda su Rai 1 nei primi mesi del 2024 e "Snow Black 2", che sarà trasmesso invece sempre nei primi mesi dell'anno su Rai Gulp. Da non dimenticare poi, il lavoro svolto per quasi un anno a fianco delle Iene con Belen. Attualmente Omarini è impegnato nella registrazione del programma "Io canto generation" con Gerry Scotti a fianco di personaggi dello show business molto popolari, come Michelle Hunziker, Al Bano, Claudio Amendola, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Fausto Leali. Diversi, invece, gli ultimi spot televisivi recentemente girati, che andranno in onda nei prossimi giorni su tutte le reti, sui social e sui siti internet. «Punterò sicuramente ad avere un ruolo come protagonista o co protagonista - dice il professionista borgoticinese - la strada è sicuramente lunga e sarà necessario studiare molto, ma ho un obiettivo chiaro».