Il comune di Agrate regala un calendario ai residenti

Si intitola "Agrate Conturbia, profumi di aromi e vino" il calendario realizzato dal Comune di Agrate Conturbia con le foto del fotografo Emanuele Terazzi consegnato nelle case dei residenti del paese.

Il calendario

Ed è invece dedicato al tema dei fiori il calendario 2025 del Comune di Borgo Ticino, realizzato come da tradizione, anche in questo caso, con le meravigliose fotografie del fotografo Emanuele Terazzi (lo stesso che ha curato quello di Agrate Conturbia, ndr), storico volontario dell’Aib Protezione civile. «Un omaggio alla bellezza e alla biodiversità che vive attorno a noi. Ogni fiore ha un significato unico e profondo, fatto di colori, profumi, forme e sensazioni che rendono un momento importante ancora più magico.

Questo è anche uno strumento per i cittadini per scoprire la flora del territorio. Le foto originali, scattate dal fotografo naturalista Emanuele Terazzi, permetteranno anche ai non esperti di riconoscere facilmente “i fiori dentro casa”. Ancora una volta il calendario intende avvicinare i cittadini, accompagnandoli nei prossimi 12 mesi ed essere un mezzo per scoprire e conoscere il paese, dalla storia alla natura». Il calendario contiene anche una lettera del sindaco Alessandro Marchese ai suoi concittadini e una serie di informazioni utili per tutti i borgoticinesi. Sarà distribuito casa per casa dai volontari delle varie associazioni del paese, con in testa la Pro loco e l’Aib.

«I fiori, osservabili in quasi tutte le stagioni dell’anno, sono compagni della vita dell’uomo da sempre. Essi sono un ornamento naturale talvolta prezioso con un ruolo ecologico importante, in particolare gli umili fiori dei prati, dei boschi, degli incolti, dei bordi delle strade polverose e delle rive dei corsi d’acqua. Sono rappresentati in ventidue scatti tra le innumerevoli varietà».