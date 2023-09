Il comune di Paruzzaro dona 12mila euro a quello di Sarsina, colpito dall'alluvione in Romagna

Nel weekend del 26-27 agosto una delegazione composta dal sindaco Mauro Julita, dall'assessore Matteo Mora e dal consigliere Giuseppe Tettoni si è recata presso il Comune di Sarsina (comune in Romagna colpito dall'alluvione), per la consegna ufficiale della somma di euro 12.200,00, di cui € 5.000,00 donati dal Comune ed € 7.200,00 raccolti in occasione della cena benefica dell'8 luglio e da donazioni di privati cittadini.

La donazione

Siamo stati accolti da una bellissima comunità che, nonostante le difficoltà, ha saputo reagire senza perdere il sorriso e lo spirito di iniziativa. Un particolare ringraziamento al sindaco Enrico Cangini e a tutta la amministrazione comunale per la loro disponibilità e gentilezza.

"Cogliamo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione della cena benefica dell'8 luglio in particolare la Pro Loco, l'associazione Pescatori e l'associazione " Il Picchio".