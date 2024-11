Il corso aronese si rifà il look: chiusure a lotti per rifare fognature e pavimentazione

Corso Cavour si rifà il look. Si è svolto ieri mattina alle ore 11 nell'Aula Magna del Comune di Arona un incontro tra l'amministrazione comunale e i titolari della attività commerciali, per annunciare i lavori di rifacimento del tratto fognario di corso Cavour, grazie ad un importante contributo ottenuto dall'Autorità d'Ambito che ha approvato la richiesta avanzata dall'Amministrazione Gusmeroli tempo fa.

I lavori

Con questo intervento verrà stipulata una convenzione tra Acque Novara-Vco S.p.a. e il Comune di Arona grazie alla quale si rifaranno tutte le fognature del Corso: Acque Novara-Vco sosterrà la parte del rifacimento delle acque nere e il Comune provvederà ad occuparsi delle acque bianche, con il rifacimento integrale della pavimentazione, attualmente in grave stato di degrado e il cui costo verrà suddiviso tra i due Enti firmatari della convenzione.

I lavori seguiranno lo stesso schema che venne attuato per rifare il lungo lago Marconi nel 2016: "L'intervento che abbiamo presentato in anteprima ai commercianti verrà strutturato in modo da arrecare loro il minor disagio possibile - spiega il Sindaco Alberto Gusmeroli. Lavoreremo "per lotti", su una lunghezza totale di circa 450 metri e mai chiudendo il corso, ma realizzando delle passerelle che renderanno possibile l'accesso degli utenti alle varie attività. E' un intervento necessario in quanto le fognature versano in uno stato terribile e ogni volta che piove abbiamo allagamenti e numerosi problemi. Non era un'opera che avevamo messo nel programma elettorale perché credevamo fosse difficile ottenere i fondi e invece, come sempre, credendoci è stato possibile ottenerlo".

L'anno prossimo

L'intervento in oggetto prevede il rifacimento totale degli allacciamenti della fognatura, del gas, della luce, della rete telefonica e la cablatura e interesserà anche le vie laterali. L’opera è ipotizzabile che venga realizzata, dopo l'approvazione dell’iter burocratico e autorizzativo, da fine anno 2025 o primi del 2026 e terminerà nel 2026. "Sarà una riqualificazione davvero importante, sia in ordine ai sottoservizi, sia in ordine alla ripavimentazione - spiega il Sindaco Alberto Gusmeroli - che renderà Corso Cavour ancora più bello ed accogliente, risolvendo definitivamente gli attuali problemi. Un'altra opera importante che cambierà in meglio la già nostra bellissima città!".

Il Comune di Arona, raccogliendo le istanze dei titolari delle attività commerciali presenti all'incontro, prevederà se richiesto per quel periodo la possibilità di effettuare delle vendite straordinarie con la possibilità di applicare delle scontistiche che consentano di incentivare gli acquisti.