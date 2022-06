Il Festival per Dynamo per la prima volta arriva a Varallo Pombia

E' in programma per i prossimi giorni la nona edizione di un importantissimo festival benefico. L'iniziativa toccherà per la prima volta Varallo Pombia tra il 10 e il 12 giugno.

Festival per Dynamo arriva a Varallo Pombia

Torna il Festival per Dynamo: un evento organizzato dagli ambasciatori e dai volontari ‘Dynamici’ novaresi, milanesi, brianzoli e varesotti. L’obiettivo del Festival, giunto alla nona edizione, è raccogliere fondi a favore di Dynamo Camp: onlus che da 15 anni offre gratuitamente attività di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie, con l’obiettivo del divertimento e di fare loro ritrovare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità con benefici di lungo periodo sulla qualità di vita (per maggiori informazioni sul camp www.dynamocamp.org).

Tre giorni di intense attività

Per la prima volta, Il Festival si terrà a Varallo Pombia e non si tratterà più solo di una serata, bensì di ben tre giornate ricche di specialità gastronomiche e momenti di intrattenimento e di gioco per grandi e piccini: musica, maghi, truccabimbi e molto altro ancora. Venerdì 10 la serata sarà dedicata al mondo del volontariato con una tavola rotonda composta da diverse associazioni locali e si concluderà con uno spettacolo di musica classica. Sabato 11 per tutta la giornata, oltre all’area ristorazione, saranno aperte la pesca benefica, la zona giochi e la parete d’arrampicata. Nel pomeriggio ci sarà una rock challenge con 5 giovani band con giuria locale e tecnica. A seguire prelive col mago e comico “Superzero” e poi i “LiVa”: cover band di Ligabue e Vasco Rossi, intervallata da performance di Vendramin, pittore vincitore di Italians Got Talent noto per le sue opere al contrario. A chiudere dj set fino alle 24. Domenica 12 la mattina sarà caratterizzata da una gara di corsa su più percorsi (famiglie e bambini, adulti e staffette) e dalla presenza di un raduno di vespe storiche. Il pomeriggio sarà animato dallo spettacolo del cabarettista Stefano Chiodaroli e la sera si chiuderà con la Zurasky band, solita accompagnare il comico Pucci. Per finire un momento di ringraziamenti e saluti.

Un evento benefico sostenuto da molti

Per partecipare alla serata l’ingresso è libero con possibilità di pranzare, cenare e degustare birre artigianali in uno stand che devolverà ricavato o a Dynamo Camp. Gli organizzatori ricordano che come sempre, anche questa edizione del Festival è resa possibile anche dal contributo di importanti enti ed aziende sostenitrici.