Il Fotoclub aronese presenta la mostra “Libri a spasso per Arona”

Mostra

Fino al 2 aprile.

Verrà inaugurata sabato 12 marzo alle ore 11.00 presso la Biblioteca Civica “Carlo Torelli” di Arona, la mostra fotografica “Libri a spasso per Arona” a cura dei soci del Fotoclub di Arona.

La mostra

L’Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Arona Chiara Autunno sottolinea “Un’altra bella collaborazione fra la nostra biblioteca e una delle meravigliose associazioni aronesi, questa volta sarà Foto Club Arona ad arricchire gli spazi con scatti mozzafiato; l’idea di questa mostra è nata a fine ottobre durante la serata di presentazione dell’audiovisivo “Arona è...” realizzato da alcuni soci del circolo fotografico e come spesso accade, le collaborazioni migliori nascono in modo spontaneo dalla piacevolezza dello stare insieme, dalla condivisione e dall’apprezzamento per il lavoro svolto”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’Assessore Autunno a realizzare una mostra fotografica” commenta Davide Marini, presidente del Fotoclub di Arona, “Il nostro obiettivo è far conoscere la nostra realtà associativa nata nel 2011 e collaborare con le realtà locali. Abbiamo appena rinnovato il Consiglio Direttivo e ripreso in presenza, dopo il periodo pandemico, le attività associative con l’ingresso anche di nuovi soci. Il 10 marzo inizierà anche il 13°corso base di fotografia con circa 20 iscritti”.

Gli scatti esposti hanno come soggetto comune il libro “a spasso” per Arona, nelle sue frazioni, nel suo territorio. Un progetto sulla città che unisce immagine e parola con l’intento di stimolare nuove emozioni.

Emozioni riassunte nella citazione riportata sulla locandina che promuove l’evento “I nostri occhi stimolano i nostri sensi, un libro ci permette di vedere oltre quello che i nostri occhi vedono”.

Le foto saranno esposte fino al 2 aprile presso la sala lettura della biblioteca civica, accessibile durante i consueti orari di apertura.