Il Lago Maggiore riceve il premio Tripadvisor Travelers’ Choice Award 2021 tra le migliori attrazioni nel Mondo.

Riconoscimento

Il profilo LAGO MAGGIORE su Tripadvisor ha ottenuto recensioni di ottimo livello da parte di viaggiatori/turisti e si guadagna il Tripadvisor Travelers’ Choice Award 2021 ed entra nel 10% delle migliori attrazioni del Mondo con ben 171.371 recensioni e opinioni.

L’Associazione VIBRA che gestisce il profilo, ha annunciato oggi di aver ricevuto il premio come vincitore del Travellers' Choice 2021 come tra i migliori della propria categoria.

Questo traguardo celebra le attività che offrono costantemente esperienze fantastiche ai viaggiatori/turisti di tutto il mondo, avendo ottenuto ottime recensioni su Tripadvisor negli ultimi 12 mesi.

"Congratulazioni a tutti i vincitori dei Travellers' Choice Awards 2021", ha affermato Kanika Soni, Chief Commercial Officer di Tripadvisor.

“So che lo scorso anno è stato estremamente impegnativo per le imprese turistiche. Ciò che mi ha colpito è il modo in cui le aziende si sono adattate a queste sfide, implementando nuove misure di pulizia, aggiungendo linee guida sul distanziamento sociale e utilizzando la tecnologia per dare priorità alla sicurezza degli ospiti.

I Travellers' Choice Awards mettono in evidenza i luoghi che sono costantemente eccellenti, offrendo esperienze di qualità di volta in volta, anche durante la navigazione delle mutevoli aspettative dei clienti e dei nuovi modi di lavorare. Basato su un anno intero di recensioni da parte dei clienti, questo premio parla dell'ottimo servizio e dell'esperienza che hai fornito agli ospiti nel bel mezzo di una pandemia”.

Il presidente di VIBRA, Riccardo Reina

“Questo premio arriva dopo un intenso periodo di promozione che ha visto la nostra Associazione impegnata ancor di più da inizio pandemia. Il merito principale va sicuramente a tutte le attività ricettive, turistiche, culturali, ma anche a ogni singola amministrazione locale, associazione, consorzio, aziende di promozione turistica oltre a un meraviglioso e variegato territorio, ricco di attrazioni e di persone che ogni giorno svolgono le proprie attività in modo impeccabile.

A breve avremo una grandissima novità che darà un’ulteriore spinta al turismo e commercio, con una serie di servizi che si andranno ad aggiungere a quelli proposti tramite il web. Grazie infine a Tripadvisor per questo inatteso premio”.

Per vedere il profilo cliccare di seguito: LAGO MAGGIORE