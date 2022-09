Il Manga BiblioClub vi aspetta in biblioteca ad Arona!

La biblioteca civica di Arona propone a tutti i ragazzi dagli undici anni un appuntamento imperdibile, soprattutto per coloro che sono amanti dei fumetti giapponesi e coreani.

L'evento

Infatti dal mese di settembre prenderà il via il “Manga BiblioClub” con un primo incontro il 28 settembre alle ore 17.30 con l’idea di creare uno scaffale manga in biblioteca grazie alla collaborazione tra ragazzi e bibliotecari e poi promuovere l’iniziativa riservando non solo un piccolo spazio ai fumetti, ma creare un vero e proprio club, con incontri periodici gestiti dagli stessi ragazzi in accordo con la biblioteca e iniziative dedicate.

L’assessore alla Cultura, Chiara Autunno sottolinea: “La fascia adolescenziale è forse la più difficile da coinvolgere, in parte perché legata ai cambiamenti intrinsechi della crescita, in parte perché gli impegni scolastici e non, aumentano; proprio per questo, insieme alla direttrice e ai bibliotecari, abbiamo scelto di proporre un argomento che i ragazzi dimostrano di apprezzare molto e che apre la porta verso innumerevoli possibilità. L’idea di base è quella di coinvolgere i ragazzi rendendoli protagonisti dando loro la possibilità di confrontarsi sia con coetanei che con gli “addetti ai lavori” e restituendo uno spazio concreto con una sezione ideata proprio con loro. Da cosa può nascere cosa e sono certa che può essere l’inizio di una bella e ricca esperienza”.

Si parte mercoledì 28 settembre alle ore 17.30 in biblioteca, l’invito è rivolto a tutti i ragazzi a partire dagli 11 anni.

Tutte le attività sono gratuite.