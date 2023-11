Il Ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in visita ad Arona

L'appuntamento è per lunedì 20 novembre 2023 alla Giovanni XXIII.

Il Ministro Ad Arona

Nella mattinata di lunedì 20 la Giovanni XXIII avrà l'onore di ospitare, tra le tante scuole italiane, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

"Il Dirigente scolastico, il personale della scuola e i nostri alunni accoglieranno il Ministro con entusiasmo, consapevoli dell'importanza dell'evento che sarà occasione di riflessione e arricchimento per tutti" fanno sapere dall'Istituto.

Riconoscimento per il Fermi

Intanto importante riconoscimento all’istituto superiore Fermi di Arona che martedì 7 novembre è stato premiato per un approfondito progetto di innovazione didattica sulle microalghe. Finanziato con i fondi del PNRR, il progetto, denominato Mic.Lab. si propone di realizzare una coltivazione di microalghe attraverso foto-bio-reattori. L’attività si inserisce nel contesto di una collaborazione in atto da tempo tra la scuola superiore aronese e il Circolo territoriale di Legambiente Gli Amici del lago, di cui è presidente Massimiliano Caligara.

Ecco il commento del dirigente Giuseppe Amato, che martedì 7 novembre ha ricevuto la targa nel corso della cerimonia tenutasi nella sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme ai presidi di altre 4 scuole italiane, tra le quali spicca anche l’Omar di Novara. «E’ con grande soddisfazione ed orgoglio che ho ricevuto, a nome dell’istituto Fermi che dirigo, questo importante riconoscimento per lo sviluppo della didattica innovativa a servizio degli studenti e della Comunità ed in particolare per il progetto Mic. Lab». Sentimenti giustificabili perché: «Il nostro è uno degli unici cinque istituti scolastici in tutta Italia ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento – spiega il dirigente – pertanto il Fermi si conferma come un’eccellenza a livello nazionale, come attestato anche dai risultati delle prove Invalsi che vedono i nostri allievi brillare ed ottenere risultati superiori sia alla media regionale piemontese, sia alla media nazionale».